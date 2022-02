Pesantissimo tonfo inaspettato del PSG allo Stade de la Beaujoire: un Nantes scatenato s'impone 3-1 grazie alle reti di Kolo Muani, Merlin e il rigore di Blas, giunte tutte nel primo tempo. La band di Pochettino prova ad accorciarla a inizio ripresa con Neymar, che poi calcia malamente un rigore al 59', passando di fatto la palla al portiere dei canarini Lafont, grandissimo protagonista. Poco male per Messi e compagni, che - in attesa di Marsiglia-Clermont - restano (con 59 punti) a +13 dalla formazione di Sampaoli. Deciso passo in avanti della squadra di Kombouaré che, almeno per una notte, passa dal decimo al quinto posto a quota 38.

Leo Messi ante in Nantes-PSG Credit Foto Getty Images

Il tabellino

NANTES-PSG 3-1

Nantes (4-3-3): Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois, Bukari (67' Corchia), Girotto, Chirivella, Merlin (90' Traoré), Kolo Muani, Blas (90' Pereira de Sa), Simon (91' Coco). All.: Kombouaré.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer (74' Hakimi), Marquinhos, Kimpembe, Bernat (74' Nuno Mendes), Wijnaldum (65' Draxler), Gueye (81' Icardi), Verratti; Messi, Mbappé, Neymar (74' Di Maria). All.: Pochettino.

Arbitro: Mikaël Lesage di Falaise.

Gol: 4' Kolo Muani (N), 16' Merlin (N), 45'+6 rig. Blas (N), 47' Neymar (P).

Assist: Simon (N, 1-0), Bukari (N, 2-0), Messi (P, 3-1).

Note - Recupero: 6+4. Al 59' Lafont (N) para un calcio di rigore a Neymar (P). Ammoniti: Castelletto, Verratti, Appiah, Wijnaldun, Neymar, Mbappé, Hakimi, Di Maria.

