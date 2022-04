Spettacolo e gol per il PSG nella 31ª giornata di campionato: la squadra di Pochettino , reduce dal 5-1 ai danni del Lorient, si ripete anche in trasferta e batte 6-1 il Clermont. Al 6' l'asse Messi-Neymar confeziona il gol del vantaggio: assist dell'argentino e gol del brasiliano. Al 19' i parigini sono già sul 2-0, con ancora la Pulce protagonista: stavolta a finalizzare al meglio il suo invito è Mbappé. Al 42' però la squadra di casa rientra in partita: è Dossou a battere Donnarumma dopo una mischia in area.

La squadra di Pochettino sale a quota 71 punti, a +15 su Marsiglia e Rennes

Nel secondo tempo però Verratti e compagni mettono al sicuro il match al 72', con Neymar che firma la sua doppietta personale trasformando un calcio di rigore. C'è tempo anche per il secondo e il terzo gol di Mbappé, che al 75' si lancia su un illuminante lancio di Neymar, salta il portiere con uno stop a seguire e firma il 4-1, mentre all'80' riceve da Messi e firma la sua tripletta. Neymar però non vuole essere da meno, e all'83' chiude definitivamente il match con un piatto destro a porta vuota su invito del compagno di reparto francese. La squadra di Pochettino centra il suo secondo successo consecutivo e sale a quota 71 punti, a +15 su Marsiglia (che ha una partita in meno) e Rennes.

