Calcio

PSG - Neymar, tunnel da Messi in allenamento: i compagni lo prendono in giro

LIGUE 1 - Forse li vedremo contro ai Mondiali che stanno per partire in Qatar, intanto ce li godiamo mentre giocano insieme in allenamento: Messi e Neymar sono uno spettacolo anche durante un torello. Leo prova il tunnel e lo trova, il brasiliano diventa subito oggetto di scherno da parte dei compagni...

00:00:18, 19 minuti fa