Calcio

Maradona, ultima uscita pubblica in evidente difficoltà

Per il giorno del suo compleanno, venerdì 30 ottobre, Maradona era allo stadio Del Bosque per la sfida col Patronato. Durante i festeggiamenti ha avuto bisogno di essere sorretto per camminare e ha lasciato la partita dopo il primo tempo.

00:02:17, 90 Visualizzazioni, 38 minuti fa