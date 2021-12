Calcio

Calcio MLS Cup 2021 Manager New York FC Delia, spogliarello per festeggiare il titolo a fine partita

MLS - Ronny Deila, Manager del New York FC, si esibisce in uno spogliarello per festeggiare il titolo della sua squadra, a margine della MLS Cup 2021 contro i Portland Timbers.

00:01:12, 37 minuti fa