MLS, Inter Miami: Higuain sovrappeso? In allenamento dà spettacolo

MLS - Qualche giorno fa si era detto felice per la sua nuova vita calcistica in MLS, lontano dalle pressioni dell'Europa. Con la stagione alle porte, l'ex attaccante di Napoli e Juventus sembra già pronto per trascinare l'Inter Miami a colpi di tunnel

00:00:53, un' ora fa