Calcio

Chiellini e la visita a sorpresa: "Felice che ex compagni Juve siano venuti, sono i miei fratellini"

MLS - Giorgio Chiellini, difensore del Los Angeles FC, dopo la vittoria per 2-1 sui Seattle Sounders in cui ha anche sfiorato il gol con un sinistro dalla distanza racconta la gioia per la visita a sorpresa degli ex compagni in tourneé negli Stati Uniti: "Li ho visti entusiasti e coinvolti dall'atmosfera che si respira in questo campionato, stando con loro ho respirato un grande entusiasmo".

00:01:10, 20 minuti fa