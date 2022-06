Calcio

MLS - Giorgio Chiellini si presenta: "A Los Angeles mi hanno voluto davvero. Darò il 100%"

MLS - Si presenta Giorgio Chiellini ai Los Angeles in conferenza stampa, dopo una vita passata con la maglietta della Juventus: "Sono molto felice, darò il 100% per questa maglia ogni giorno. Voglio essere ricordato come un bravo ragazzo".

00:00:51, un' ora fa