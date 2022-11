Calcio

Bruno Fernandes è gelo con Cristiano Ronaldo! Il video del saluto "virale" negli spogliatoi del Portogallo

MONDIALI - A meno di una settimana dall'inizio di Qatar 2022, non sembra tirare un'aria serena in casa Portogallo dopo l'intervista shock di Cristiano Ronaldo contro il Manchester United. Guardare per credere questa gelidissima stretta di mano senza incrociare lo sguardo fra CR7 e il capitano dei Red Devils e compagno di squadra Bruno Fernandes.

00:00:26, un' ora fa