La Russia non andrà ai Mondiali. La Federcalcio russa ha infatti ritirato il proprio ricorso contro la decisione della FIFA di sospendere la Nazionale dalle qualificazioni a Qatar 2022. A renderlo noto è direttamente il TAS di Losanna, che nell'ultima media release ha informato sullo stato dei procedimenti: il ritiro è avvenuto il 30 marzo. Restano invece in piedi, ma ancora non calendarizzati, i ricorsi della Federcalcio russa contro la UEFA in merito all'esclusione delle squadre russe e anche della nazionale dalle competizioni europee, sui quali è già arrivato il no del tribunale arbitrale rispetto all'istanza cautelare.

