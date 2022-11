Calcio

Cristiano Ronaldo: "A 37 anni non ho nulla da dimostrare. Vincere il Mondiale? Sogno che si avvera"

MONDIALI 2022 - Cristiano Ronaldo parla in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo in Qatar: "Dopo tutto quello che ho fatto e che sto facendo, e dopo tutto quello che ho vinto, sarebbe una sorpresa per me se dovessi dimostrare ancora qualcosa. Vincere il Mondiale sarebbe un sogno che diventa realtà, ma sono comunque orgoglioso di quanto fatto nella mia carriera".

00:00:52, un' ora fa