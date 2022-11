Calcio

Flick: "Critiche alla Germania giuste, con la Spagna obbligati a vincere"

MONDIALI - Il ct della Germania Flick analizza così il day after dopo l'inattesa sconfitta contro il Giappone al debutto a Qatar 2022: "Per 70 minuti abbiamo fatto ottime cose ma questo non è bastato ed ora siamo con le spalle al muro. Domenica contro la Spagna dovremo mostrare il carattere ma resto positivo".

00:01:09, un' ora fa