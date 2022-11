Calcio

Guerra Ucraina, l'appello di Infantino al G20: "Cessate il fuoco durante i Mondiali"

MONDIALI - Il presidente della FIFA Gianni Infantino, in udienza al G20, ha invocato una tregua nella speranza che la Coppa del Mondo e il calcio possano fungere da occasione per una sospensione dell'attività bellica in Ucraina per tutta la durata dei Mondiali di calcio in Qatar.

00:01:21, 14 minuti fa