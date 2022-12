Calcio

Mondiali 2022 - Argentina, tifosi invadono Buenos Aires per la partita contro la Croazia

MONDIALI 2022 - I tifosi della Seleccion si sono riversati in massa in Avenida 9 de Julio, sotto il celebre obelisco, per assistere alla semifinale contro la Croazia che ha visto trionfare Messi e compagni con un netto 3-0.

00:00:55, un' ora fa