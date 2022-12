Calcio

Mondiali 2022 - Brasile, Neymar verso il ritorno in campo. Tite: "Se sta bene gioca"

MONDIALI 2022 - Il c.t. verdeoro alla vigilia della sfida degli ottavi: “Non do informazioni che non siano vere. Ma gli altri dieci non ve li dico...”. Infermeria: Alex Sandro non recupera, Danilo sì e va a sinistra

00:00:39, un' ora fa