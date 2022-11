Calcio

Mondiali 2022 - Il Portogallo riparte in vista della Corea del Sud, ma Cristiano Ronaldo non c'è

MONDIALI - Portogallo già sicuro del passaggio del turno agli ottavi di finale, ma c'è da certificare il primato del girone con l'ultima partita contro la Corea del Sud. All'ultima sessione di allenamento, invece, non si è presentato Cristiano Ronaldo a cui è stato dato un giorno di riposo per non affaticarsi.

00:01:31, un' ora fa