Calcio

Mondiali 2022 - Ronaldo il Fenomeno: "Mbappé mi somiglia. Francia favorita"

MONDIALI 2022 - Il Fenomeno incorona l'asso dei Bleus: "Sa sfruttare le sue qualità per andare più veloce degli altri e per fare gol e assist. Per me sarà lui il migliore giocatore di Qatar 2022".

00:00:45, 9 minuti fa