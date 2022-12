Calcio

Mondiali 2022 - Sorrisi e applausi per Cristiano Ronaldo, a caccia del 1° gol nella fase ad eliminazione diretta

MONDIALI - Nonostante un recente sondaggio vedrebbe i tifosi portoghesi preferire vedere Ronaldo in panchina, nel ritiro della Nazionale di Fernando Santos si sente invece un buon clima. Applausi dei compagni per Cristiano Ronaldo che, nonostante abbia segnato in 5 edizioni diversi dei Mondiali, cerca ancora il suo primo gol nella fase ad eliminazione diretta.

00:01:37, 7 minuti fa