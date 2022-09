Calcio e Pallavolo non possono compenetrarsi e aiutarsi vicendevolmente? Deve aver pensato a questo quesito Louis van Gaal, considerato quanto dichiarato nell'ultima conferenza stampa. Il CT dei Paesi Bassi, in vista dei Peter Murphy, ex pallavolista, DT della Federazione dei Paesi Bassi e membro del Comitato Tecnico della FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), per migliorare la preparazione dei portieriorange in vista della prossima rassegna iridata. Chi l'ha detto chenon possono compenetrarsi e aiutarsi vicendevolmente? Deve aver pensato a questo quesito, considerato quanto dichiarato nell'ultima conferenza stampa. Il CT dei, in vista dei Mondiali 2022 - che si disputeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 - ha infatti deciso di puntare su, ex pallavolista, DT della Federazione dei Paesi Bassi e membro del Comitato Tecnico della FIVB (), perin vista della prossima rassegna iridata.

Nations League, van Gaal: "hip-hip"...ma nessuno fa "urrà"

Ad

Oltre alla singolare scelta di convocare sei portieri per le prossime sfide di Nations League - visto che Kjell Scherpen (Vitesse) e Justin Bijlow (Feyenoord) si sono aggiunti ai già convocati Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert, Pasveer - al fine di trovare il miglior "para-rigori" possibile, van Gaal si affiderà infatti anche al sapere scientifico di Murphy: "Spesso i tiri di rigore sono decisivi. Murphy farà dei test coi nostri portieri, gli spiegherà come condizionare l'avversario tramite un suo approccio scientifico. Se la scienza dice che è possibile farlo, vediamo se sarà possibile mettere in pratica tutto ciò. Murphy ha studiato una scienza ad hoc per questo tema: siamo probabilmente il primo Paese a sperimentare questa tecnica su base scientifica".

UEFA Nations League Italia, due vittorie potrebbero non bastare. La Francia retrocede? 7 ORE FA

Un singolare riconoscimento per Murphy, il quale sarà introdotto nella Hall of Fame della FIVB il prossimo 22 ottobre 2022 insieme alla leggenda Azzurra Samuele Papi, a Bernardo Rezende, storico coach del Brasile maschile, a Kerri Walsh, beacher statunitense tre volte di fila olimpionica, e a Pieter Joon, fondatore e primo presidente del World ParaVolley.

Van Gaal: "Ten Hag allo United? No, scelga una squadra di calcio"

Amichevoli Polemica Van Gaal! Positivo al covid, ma comunque in panchina 30/03/2022 ALLE 19:30