Olanda-Qatar, terzo e ultimo match valido per il girone A del Mondiale, è terminato 2-0 in favore degli uomini di van Gaal. Per gli oranje doveva essere una pura formalità, e così è stato. Con questo successo l’Olanda centra primo posto e qualificazione alla fase eliminatoria. Umiliazione per il Qatar, che diventa la prima squadra ospitante a uscire dai Mondiali con zero punti. Un fallimento totale per la formazione di Felix Sanchez, che si preparava a questo evento da anni. Ora agli uomini di van Gaal non resta che attendere il verdetto del girone B per scoprire la prossima avversaria - ovvero la seconda classificata: Iran-Stati Uniti e Galles-Inghilterra si sfideranno alle 20.

Gakpo esulta per il gol in Olanda-Qatar - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Nel primo tempo la formazione di van Gaal riparte dallo spartito delle gare precedenti, arrivando raramente al tiro nello specchio. Se sottoporta gli oranje creano il minimo indispensabile, il palleggio nella trequarti qatariota chiaramente disarmata è ciò che fa la differenza: il gol di Gakpo nasce proprio così, con un chirurgico dialogo nello stretto iniziato da Depay, continuato da Klaassen e finalizzato dal classe ’99 del PSV, che al 26’ trafigge Barsham centrando il suo terzo gol in tre gare.

Gli olandesi mettono in ghiaccio la partita al 49’, col blitz vincente di de Jong: cross di Dumfries, Depay si avventa sul pallone ma trova l’opposizione disperata di Barsham; sulla ribattuta però, de Jong si fa trovare pronto ribattendo a porta vuota. Da lì il Qatar si demoralizza e gli oranje procedono al piccolo trotto. Al 69’ il VAR annulla un gol confezionato dai subentrati Janssen (assist) e Berghuis (gol) per un tocco di mano di Gakpo a inizio azione. Nel recupero, un ispirato Berghuis ci prova nuovamente colpendo la traversa con un sinistro a giro spettacolare. Il Mondiale del Qatar finisce nella maniera più misera possibile, l’Olanda avanza ma deve ancora dimostrare di essere squadra.

Tabellino

OLANDA-QATAR 2-0

Olanda (3-5-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Klaassen (66’ Berghuis), de Roon (83’ Koopmeiners), Blind, de Jong (87’ Taylor), Dumfries; Gakpo, Depay (66’ Janssen). All. van Gaal.

Qatar (5-3-2): Barsham; Mohamad (85’ Khidir), Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Al-Haydos (64’ Boudiaf), Madibo (64’ Asad), Hatem (85’ Alaeeldin); Ali (64’ Muntari), Afif. All. Sanchez.

Arbitro: Bakary Gassama.

Gol: 26’ Gakpo (O), 49’ de Jong (O)

Assist: Klaassen (O)

Ammoniti: Aké (O)

La cronaca in 5 momenti chiave

15’ - DEPAY IN SFORBICIATA! La deviazione involontaria di Klassen si trasforma in un assist per Depay, che colpisce al volo in a rea del Qatar. La sforbiciata pirotecnica finisce alta sopra la traversa.

26’ - GOL! GAKPO SI INVENTA UN GOL FANTASTICO, 1-0 OLANDA! Progressione fulminante al limite dell'area: chiude il triangolo con Klaassen e trafigge Barsham. Tre gol in tre gare per il classe '99 del PSV!

49’ - GOL! DE JONG FIRMA IL 2-0! Tutto troppo facile. Un'indecisione del Qatar su cross di Dumfries permette a Depay di colpire sottoporta. Barsham respinge miracolosamente ma non può nulla sulla ribattuta di de Jong.

69’ - IL VAR ANNULLA UN GOL ALL'OLANDA. Gol confezionato dai nuovi entrati: Janssen si inserisce, si presenta solo davanti al portiere e scarica per l'accorrente Berghis che insacca a porta vuota. Il replay però mostra un tocco di braccio di Gakpo a iniizo azione.

92’ - TRAVERSA DI BERGHUIS! Sinistro a giro spettacolare che sbatte sul sette.

Il momento social

Un vero e proprio exploit per Cody Gakpo in questo Mondiale...

Il migliore

Cody GAKPO: Depay svolge il lavoro sporco, lui riscuote. Progressione improvvisa e stoccata nell'angolino: realizza l'1-0 e trova il terzo centro in tre partite. Il classe '99 del PSV è esploso definitivamente!

Il peggiore

Almoez ALI: isolato, tocca pochi palloni e spreca i pochi buoni per colpa dell'eccessiva fretta. E' lui la più grande delusione di questo Qatar eliminato.

