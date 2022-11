Calcio

Mondiali Qatar 2022 - Olanda qualificata: finalmente c'è spazio per la famiglia in ritiro

MONDIALI - Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale, centrando anche il 1° posto del girone, i giocatori dell'Olanda hanno un po' di tempo per stare insieme alla famiglia durante il ritiro. Non che la Nazionale guidata da van Gaal non si alleni più: c'è da preparare gli ottavi di finale contro gli Stati Uniti.

00:02:00, un' ora fa