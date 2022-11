Un fulmine a ciel sereno nel ritiro della Francia: il Pallone d'Oro, Karim Benzema, ha interrotto in anticipo l'allenamento per un infortunio muscolare, come riportato da L'Equipe e RMC Sport. Secondo le testate oltralpe è in dubbio non solo la convocazione al match d'esordio contro l'Australia, ma anche la sua presenza all'intero Mondiale. Si attendono gli esami strumentali per precisare l'entità del problema.

Benzema, un altro stop. Chi arriva in caso di forfait?

L'attaccante del Real Madrid è reduce da un infortunio muscolare (così come il connazionale Varane) ed aveva ripreso ad allenarsi in gruppo soltanto sabato. In serata sono previsti gli esami. Secondo le ultime informazioni non si tratta di una ricaduta ai muscoli posteriori della coscia. Lo staff medico di Deschamps attende l'esito per prendere una decisione: il c.t. ha la possibilità di chiamare un sostituto, come avvenuto dopo il ritiro di Christopher Nkunku (sostituito da Randal Kolo Muani) entro la sera del 21 novembre (il giorno prima dell'esordio contro l'Australia). Tra i papabili Moussa Diaby, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial e Martin Terrier. Per Deschamps si tratterebbe dell'ennesima assenza pesante, dopo quelle di Kante, Pogba, Kimpembe e Maignan. Benzema aveva saltato il Mondiale del 2018 (vinto dalla Francia in finale contro la Croazia) per screzi con lo stesso c.t..

