L’Italia, come tristemente ormai noto, non sarà protagonista della 22esima edizione dei campionati mondiali di calcio. A Doha però sono stati sorteggiati gli 8 gironi che daranno il via alle danze ai Mondiali di Qatar 2022, competizione al via dal prossimo 21 novembre fino al 18 dicembre. Gironi che come al solito hanno regalato materiale di discussione, intanto lì riepiloghiamo qui uno per uno.

Gruppo A

Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador.

Gruppo B

Inghilterra, Stati Uniti, Iran, Spareggio europeo.

Gruppo C

Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita.

Gruppo D

Francia, Danimarca, Tunisia, Spareggio intercontinentale 1

Gruppo E

Spagna, Germania, Giappone, Spareggio intercontinentale 2

Gruppo F

Belgio, Croazia, Marocco, Canada.

Gruppo G

Brasile, Svizzera, Serbia, Cameroon.

Gruppo H

Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana.

Date e gare che mancano

A giugno al termine dei playoff si conosceranno le ultime 3 nazionali che mancano a completare il quadro delle 36 squadre. Si giocheranno a giugno: Ucraina-Scozia, poi la vincente sfiderà il Galles (spareggio europeo). Australia-Emirati Arabi Uniti, la vincente sfiderà il Perù (spareggio intercontinentale 1). Infine l’incrocio Nuova Zelanda-Costa Rica (spareggio intercontinentale 2).

Il mondiale inizierà lunedì 21 novembre 2022, con il Gruppo A e il Gruppo B che apriranno le danze: il match inaugurale sarà Qatar-Ecuador. Poi il 22 novembre con Gruppo C e D, il 23 novembre con Gruppo E ed F e il 24 con il Gruppo G e H.

Questo sarò l'ultimo mondiale a 32 squadre, dalla prossima edizione si passerà a 48 squadre. Ricordiamo inoltre che i club fino a una settimana prima, in Europa almeno, giocheranno regolarmente i campionati. Dunque solo 7 giorni per preparare i Mondiali. Leggermente favorite dunque le squadre degli ultimi gironi in ordine alfabetico, in quanto avranno un po' di tempo in più per preparare le proprie sfide. Si ripartirà dunque con la Francia che metterà in palio il titolo conquistato a Russia 2018 in finale sulla Croazia. Davvero un peccato, per l'Italia, non essere qui dentro, da campioni d'Europa, per provare a giocarsela.

Ecco "Al Rihla", il pallone ufficiali dei Mondiali 2022

