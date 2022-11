Calcio

Van Gaal, bando alla scaramanzia: "L'Olanda sarà campione del mondo, ecco perché..."

MONDIALI - Il ct dell'Olanda, a pochi giorni dall'esordio a Qatar 2022, non si nasconde: "Non siamo il gruppo che ha i migliori giocatori del Mondiale ma credo nella tattica, nel lavoro di squadra e nell'immaginazione e per questo ragioni dico che saremo campioni del mondo".

00:00:41, 21 minuti fa