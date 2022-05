il giovane Dimitri Roveri perde la vita su un campo da calcio a causa di un malore davanti agli occhi dei genitori e della sorella in tribuna. I soccorsi non hanno tardato ad arrivare ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare e, verso le 22 di sabato, i medici hanno dichiarato il decesso. Come se non bastasse, la compagna di Roveri è in attesa di un figlio e, in questo momento difficilissimo, i compagni di squadra hanno deciso di aprire una raccolta di fondi sul sito Gofundme, scrivendo: "Non c’è nulla che possa colmare questo vuoto. Sei andato via all’improvviso mentre stavi correndo per la tua più grande passione... Dima, per tutte le infinite volte in cui hai dimostrato la tua bontà d’animo e la genuinità che ti contraddistinguevano: questa raccolta è per il piccolo Edo, affinché un giorno la mamma Sara possa farlo diventare un capitano come te». Storie che mai vorremmo sentire o, peggio, vedere: nel mantovano,davanti agli occhi dei genitori e della sorella in tribuna. I soccorsi non hanno tardato ad arrivare ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare e, verso le 22 di sabato, i medici hanno dichiarato il decesso. Come se non bastasse,e, in questo momento difficilissimo,sul sito, scrivendo:

Questa raccolta è per il piccolo Edo, affinché un giorno la mamma Sara possa farlo diventare un capitano come te.

Unanime tutto il cordoglio dal mondo sportivo che, in queste ore, sta esprimendo i propri pensieri. Tra le persone interessate, anche il sindaco di Quingentole Luca Perlari: "Umanamente in questo momento mi è impossibile trovare parole che possano essere di qualche conforto per i tuoi cari. Ma sono certo che, ovunque tu sia, sarai tu a dare loro la forza di andare avanti. Fai buon viaggio giovane. Nessuno muore, finché vive nel cuore di chi resta. E tu, caro Dimitri, resterai per sempre nel cuore di tutta la nostra comunità".

