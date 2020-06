Credit Foto From Official Website

San Siro: uno dei due progetti in corsa. Qui nelle versione che che conserva un pezzo del vecchio stadio

Il presidente del Milan anticipa le tappe della costruzione dell'impianto che ospiterà le partite casalinghe dei rossoneri e dell'Inter al posto del Meazza: "Pensiamo di spendere 40 milioni di euro solo di progettazione. Sono ottimista perché si tratta di un progetto che abbiamo fatto su misura per soddisfare il Comune. E il vecchio San Siro continuerà a vedersi eccome".

"Volevamo mettere la parola fine a questa lunga negoziazione e abbiamo fatto un sacrificio importante. Io sono ottimista perché un progetto che abbiamo fatto su misura per soddisfare quanto il Comune ci ha chiesto che porta tanto lavoro, tanto denaro, tante nuove cose a Milano, non vedo bene chi possa opporsi ad un progetto di questo tipo. Ho fiducia che per la primavera dell'anno prossimo cominceremo a lavorare". Così, ai microfoni di Sky Spot, il presidente del Milan Paolo Scaroni fa il punto sul progetto che regalerà un altro stadio a Inter e Milan e alla città di Milano.

"Spenderemo 40 milioni solo per la progettazione"

Il numero uno del club rossonero anticipa anche quali saranno le modifiche che riguarderanno l'attuale stadio Giuseppe Meazza: "Rimarrà una buona metà del vecchio San Siro, perché noi a parte il terzo anello che toglieremo e che è sempre stato un po' un'anomalia, manterremo due pareti intere. Quando si arriverà a San Siro si vedrà eccome il Meazza, non è che sparirà. Nelle prossime settimane sceglieremo uno o l'altro progetto: pensiamo di spendere 40 milioni di euro solo di progettazione".

