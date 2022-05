Lo Stadio Geoffroy Guichard di Saint-Étienne è tradizionalmente uno dei più caldi di Francia, ma quello accaduto nella serata di ieri va ben oltre il semplice tifo. La squadra di casa si giocava la salvezza nello spareggio contro l'Auxerre. I tempi regolamentari si sono chiusi sullo stesso risultato dell'andata, 1-1, e il match si è deciso in favore degli ospiti ai calci di rigore. Pochi secondi dopo la chiusura della serie dal dischetto, il pubblico si è riversato in campo per una vera e propria caccia all'uomo verso i giocatori.

La follia è continuata con una pioggia di razzi provenienti dalla curva dei tifosi più caldi dei verdi verso il tunnel che porta agli spogliatoi con l'intento di colpire i calciatori. Il caos è proseguito anche fuori dallo stadio con scontri e disordini. La squadra della Loira retrocede dopo 18 anni dalla massima serie, questo il comunicato del club: "Nonostante un dispositivo eccezionale e rinforzato, di quasi 500 agenti, molti tifosi hanno invaso il prato al fischio finale del match contro l'AJ Auxerre. Alcuni si sono poi resi colpevoli di numerosi atti di violenza nei confronti degli giocatori, degli agenti di sicurezza, della polizia e del pubblico dello stand Pierre-Faurand. L'ASSE condanna fermamente queste azioni, dà il suo pieno sostegno alle persone colpite e avvierà i necessari procedimenti legali."

