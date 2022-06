Calcio

Power of Sport: Deanne Rose, l'olimpionica che ha battuto il razzismo in Canada

Nel sesto episodio di Power of Sport, conosciamo Deanne Rose. La calciatrice canadese, oro olimpico nei Giochi di Tokyo, si è costruita una carriera straordinaria nonostante una giovinezza molto difficile: la sua era l'unica famiglia afroamericana di Alliston, suo paese natale. Oggi è tornata a casa per gestire un camp per ragazzine che promuove solidarietà e uguaglianza.

00:03:49, un' ora fa