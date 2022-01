Coutinho entra dalla panchina e, all'esordio con l'Aston Villa, incide subito: da 0-2 a 2-2 con il Manchester United, avanti grazie alla doppietta di Bruno Fernandes - papera di Martinez nel primo gol - e ripresa nel finale. Al 77' Ramsey accorcia le distanze su azione in cui Coutinho è protagonista, poco dopo il brasiliano segna la rete del pareggio su assist di Buendia. Lo United resta al settimo posto, l'Aston Villa trova un punto importante dopo due sconfitte consecutive.

Il tabellino

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED 2-2 (primo tempo 0-1)

ASTON VILLA (4-3-3): Emiliano Martínez; Cash, Konsa (47' Hausa), Mings, Digne; Ramsey, Douglas Luiz, Sanson (68' Coutinho); Emi Buendía, Watkins, Danny Ings (76' Chukwuemeka). All. Gerrard.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Diogo Dalot, Varane, Lindelöf, Alex Telles; Fred, Matic; Antony Elanga, Bruno Fernandes (89' Van de Beek), Greenwood (89' Lingard); Edinson Cavani. All. Rangnick.

Gol: 6' Bruno Fernandes (M), 67' Bruno Fernandes (M), 77' Ramsey (A), 81' Coutinho (A)

Ammoniti: Digne (A), Matic (M), Bruno Fernandes (M)

La cronaca in 8 momenti chiave

6' GOL DI BRUNO FERNANDES - Ma che parera di Emiliano Martinez! Conclusione da fuori del portoghese, il pallone rimbalza a terra e il portiere del Villa si fa passare la sfera sotto le gambe.

36' OCCASIONE ASTON VILLA - Buendia taglia bene sul primo palo da calcio d'angolo, De Gea si oppone! Tante occasioni ora, bel match.

43' DIGNE PERICOLOSO - Cross sul secondo palo, il francese arriva in corsa e calcia: De Gea copre bene il primo palo.

49' DE GEA SU RAMSEY - Inserimento e conclusione sul primo palo, grande intervento del portiere dello United.

60' ELANGA SUL FONDO - Grande occasione, bello spunto su un errore della difesa: sinistro a un passo dal palo.

67' GOL DI BRUNO FERNANDES - Errore dell'Aston Villa in uscita con Sanson, Fred serve il taglio del portoghese che fa esplodere il destro: traversa e gol.

77' GOL DI RAMSEY - Controllo e sinistro sotto l'incrocio da pochi passi.

81' GOL DI COUTINHO - Gol all'esordio e partita in parità! Il brasiliano deve spingere in rete da pochi passi il pallone proveniente dalla sinistra con Buendia.

Il migliore

COUTINHO - Entra ed è subito protagonista nel gol di Ramsey, poi inchioda il risultato sul 2-2: difficile chiedere di meglio.

Il peggiore

Emiliano MARTINEZ - Brutta papera in avvio per il gol di Bruno Fernandes. Per sua fortuna, meno pesante grazie al pareggio finale.

