Risultato a sorpresa nella serata di Premier League. Un Leicester in piena emergenza sorprende il Liverpool di Klopp e porta a casa 3 punti insperati. Serata storta per Salah che fallisce dagli undici metri a metà primo tempo, ma è sulla respinta di Schmeichel che arriva l’errore ancora più pesante dell’egiziano che di testa colpisce la traversa a porta vuota. Il portiere danese si esalta poco dopo ancora sull’ex Roma, mentre solo nel finale di frazione si fanno vedere in avanti anche le Foxes. Nella ripresa il match è in equilibrio, la gara gira intorno all'ora di gioco: Mané si divora il vantaggio, mentre Lookman entrato da pochi minuti trova la giocata risolutiva. Assalto finale pericoloso seppur senza guizzi per gli ospiti costretti alla sconfitta. Il City vola a +6, Reds agganciati dal Chelsea al secondo posto.

Salah spreca il rigore contro il Leicester Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LEICESTER-LIVERPOOL 1-0

Leicester (4-3-1-2): Schmeichel; Castagne, Amartey, Ndidi, Thomas; Choudhury (56’Lookman), Soumare, Dewsbury-Hall; Maddison (68’Albrighton); Vardy, Iheanacho (56’Tielemans).

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson (70’Firmino), Fabinho (64’Milner), Oxlade-Chamberlain (55’Keita); Salah, Jota, Mané.

GOL: 59’ Lookman

Classifiche e risultati

La cronaca in x momenti chiave

14’- RIGORE PER IL LIVERPOOL. Messo a terra SALAH a pochi metri dalla porta da un tocco di NDIDI.

16’- CLAMOROSO! SCHMEICHEL para il rigore di SALAH, sulla respinta a porta vuota l'egiziano colpisce di testa ma trova la traversa!

32’- SALAH! Pasticcio difensivo che libera l'egiziano a pochi passi dalla porta, tiro a botta sicura e miracolo di SCHMEICHEL!

55’- CHE OCCASIONE PER MANE! JOTA premia il taglio in attacco del senegalese che si porta davanti a Schmeichel e calcia sopra la traversa. Divorato il vantaggio da Mané!

59’- APPENA ENTRATO LOOKMAN! LEICESTER AVANTI! Inserimento tra le linee del neoentrato che strappa in velocità fino in area di rigore e fulmina Alisson sul primo palo.

86'- VAN DIJK gira in mischia sul primo palo! Grande risposta di SCHMEICHEL!

Il Migliore

Kasper SCHMEICHEL: respinge il rigore di Salah, anche se è ancora più bravo una decina di minuti dopo quando sfodera un riflesso proprio sull'egiziano sventando un gol fatto.

Il Momento social

