Da una parte la qualità infinita del City, dall'altra l'imperfezione dello United (orfano di Ronaldo, assente per un problema all'anca). L'unico risultato possibile è una netta vittoria della formazione di Pep Guardiola, che replica il dominio dell'andata a Old Trafford (2-0) vincendo 4-1 all'Etihad e si riporta a +6 sul Liverpool, che però ha una partita in meno. I Citizens vengono trascinati da De Bruyne, autore di una doppietta e dell'assist al bacio per lo splendido gol di Mahrez (doppietta nel finale). Lo United si ferma dopo il momentaneo pareggio dell'ex Sancho e poi subisce la furia del City: per i Red Devils la corsa alla Champions si complica, con l'Arsenal a +1 e con tre partite in meno.

Il tabellino

Ad

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 4-1 (primo tempo 2-1)

Calciomercato Milan-Botman, affare fatto. L'Inter torna su Thuram 03/03/2022 A 07:38

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne (80' Gundogan), Rodri, Grealish; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. All.: Guardiola.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernades, Pogba (64' Lingard); Elanga (64' Rashford). All.: Rangnick.

Gol: 5' De Bruyne (MC), 22' Sancho (MU), 28' Foden (MC), 68' Mahrez (MC), 92' Mahrez (MC)

Ammoniti: Maguire (MU)

Classifiche e risultati

De Bruyne Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

5' GOL DI DE BRUYNE - Palla bassa di Bernardo Silva, difesa dello United immobile: il belga calcia di prima con il sinistro da pochi passi.

22' GOL DI SANCHO - Contropiede dei Red Devils, l'ex della partita (non esulta) rientra sul destro e pesca l'angolino più lontano.

28' GOL DI DE BRUYNE - Numero pazzesco di Foden per entrare in area di rigore, sombrero straordinario al limite: destro potente, De Gea respinge, il pallone resta in area e De Bruyne insacca.

41' SANCHO IN CURVA - Che occasione per lo United: Bruno Fernandes serve in ritardo il compagno, appostato in buona posizione. Destro a giro alle stelle.

68' GOL DI MAHREZ - Che gol! Angolo di De Bruyne a pescare direttamente l'algerino al limite sul secondo palo, conclusione di prima di controbalzo e pallone nell'angolino.

92' GOL DI MAHREZ - Rete inizialmente annullata per fuorigioco, ma la Var corregge: tutto buono!

Il momento social

Il migliore

Kevin DE BRUYNE - Due gol e un assist perfetto per Mahrez: è lui l'uomo partita del derby. Giocatore immenso.

Il peggiore

Aaron WAN-BISSAKA - Non ne fa una giusta ed è totalmente in balia dell'attacco del City.

Allegri: "Con Lukaku o senza Lukaku è diverso, dovremo adattarci"

Serie A Balotelli: "Io allo stesso livello di CR7 e Messi. Perse tante chance" 02/03/2022 A 10:10