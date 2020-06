Razzismo, "White lives matter": striscione dei tifosi del Burnely fa polemica in Inghilterra

Brutto episodio a Manchester: un gruppo di tifosi della squadra ospite ha fatto sventolare la frase razzista durante il match di Premier. Il club: “Questi tifosi non rappresentano l’essenza del Burnley”

In un momento delicato come questo, dove si sta facendo tanto per azzerare le discriminazioni razziali, gesti del genere rappresentano una vera sconfitta per tutto il genere umano. È accaduto a Manchester, durante il match di Premier tra City e Burnely: un aereo sorvola l’Eihad Stadium con la scritta “White Lives Matter” (le vite bianche contano). Ovviamente lo striscione – ad opera dei tifosi del Burnley – si contrappone al movimento di protesta che sta fortemente combattendo il razzismo, maggiormente dopo la morte di George Floyd a Minneapolis. Basti pensare che in Premier i giocatori scendono in campo con la scritta Black Lives Matter al posto dei nomi sulle maglie e si inginocchiano prima del match, durante il minuto di silenzio.

Il club ha voluto subito, con un comunicato, prendere le distanze dal gesto:

Desideriamo chiarire che i responsabili non sono i benvenuti a Turf Moor. Questo gesto, in nessun modo, rappresenta ciò che il Burnley Football Club rappresenta e collaboreremo pienamente con le autorità per identificare i responsabili e emettere divieti a vita. Il club è orgoglioso di lavorare con persone di tutti i sessi, religioni e fedi e si oppone al razzismo di qualsiasi tipo. Siamo pienamente attivi con l'iniziativa Black Lives Matter della Premier League e, in linea con tutte le altre partite della Premier League intraprese dal riavvio del campionato, i nostri giocatori e il nostro staff hanno sposato volentieri l’iniziativa di inginocchiarsi al calcio d'inizio contro il Manchester City. Ci scusiamo senza riserve con la Premier League, con il Manchester City e con tutti coloro che contribuiscono a promuovere il Black Lives Matter.

