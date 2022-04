Calcio

Il giornalista fa una domanda sbagliata, Klopp non trattiene le risate

Siparietto comico nella conferenza stampa che anticipa il re-match tra Liverpool e Manchester City. Il giornalista sottolinea come giocare di nuovo contro così presto può essere un vantaggio e cerca di argomentare, ma non arriva da nessuna parte, si incarta e alla fine Klopp non riesce a non ridere per la situazione surreale.

00:01:03, 36 minuti fa