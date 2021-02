Lo scivolone che non ti aspetti, a maggior ragione a pochi giorni dallo scontro contro la capolista Manchester City che avrebbe potuto riaprire i giochi una volta per tutte. Uno spento Liverpool crolla in casa contro il Brighton, una delle squadre comunque più in forma della Premier League. Ad Anfield basta il gol di Alzate ai ragazzi di Potter per trovare la terza vittoria delle ultime quattro giornate, mettendo K.O. un Liverpool incapace di rendersi pericoloso nel primo tempo e mai realmente in grado di reagire una volta incassato lo svantaggio. Reds costretti nuovamente a capitolare dopo aver apparentemente scacciato la precedente crisi con le ultime due vittorie agguantate in campionato, il Brighton ritrova una vittoria che mancava ad Anfield addirittura dal 1984. La vetta della Premier - adesso - per i ragazzi di Klopp è distante 7 punti, ma il City ha ancora una partita da recuperare...