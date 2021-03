Premier League

Il Chelsea s'impone 2-0 a Stamford Bridge contro l'Everton, match-spareggio per il 4° posto. A decidere la contesa, un'autorete di Godfrey al 34' e il calcio di rigore di Jorginho, trasformato al minuto 65. La band di Tuchel (al settimo clean-sheet dal suo subentro a Lampard) rinforza la propria posizione in zona Champions, portandosi a 50 punti. Ancelotti, coi Toffees (che comunque hanno ancora una partita da recuperare), resta invece a quota 46.

CHELSEA-EVERTON 2-0

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Zouma; James, Jorginho, Kovacic (80' Kanté), Alonso; Hudson-Odoi (66' Mount), Havertz, Werner (90' Pulisic). All.: Tuchel.

Everton (4-3-3): Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Allan, André Gomes (76' Bernard), Sigurdsson (70' King); Iwobi (56' Davies), Richarlison, Calvert-Lewin. All.: Ancelotti.

Arbitro: David Coote di Nottingham.

Gol: 32' aut. Godfrey (C), 65' rig. Jorginho (C).

Assist: -

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Holgate, Digne, Davies.

16' - JORGINHO! Volée sugli sviluppi di un tiro della bandierina: conclusione dal limite e pallone, dritto per dritto, di poco a lato.

32' - AUTOGOL DELL'EVERTON CON GODFREY E CHELSEA IN VANTAGGIO! Hudson-Odoi, sulla sinistra, pesca appena dentro l'area Marcos Alonso, la cui palla al centro viene raccolta di prima da Havertz, il quale calcia sul ginocchio dell'accorrente Godfrey. Sfortunatamente per lui, palla all'angolino, imparabile per Pickford!

41' - MARCOS ALONSO SI INVOLA A TU PER TU CON PICKFORD! L'ex Fiorentina viene recuperato dalla retroguardia dell'Everton: la palla, diretta all'angolino, viene respinta da Pickford, che evita il secondo autogol!

51' - PUNIZIONE DI MARCOS ALONSO DALLA DESTRA! Sinistro a giro diretto al sette, deviato alto sopra la traversa da Pickford!

53' - GOL ANNULLATO AL CHELSEA! Su cross dalla sinistra di Hudson-Odoi, Havertz si gira bene e insacca alle spalle di Pickford. Ma la rete viene annullata dopo un controllo col braccio da parte del tedesco!

57' - SIGURDSSON PESCA IN AREA RICHARLISON! Il brasiliano conclude con troppa fretta e il pallone non trova il bersaglio grosso!

60' - ATTENZIONE AD HUDSON-ODOI! Buon tentativo dal limite: palla alzata sopra la traversa dal solito Pickford!

65' - GOL DEL CHELSEA CON JORGINHO SU RIGORE! Penalty assegnato dopo l'uscita fallosa su Pickford ai danni diHavertz. Solita trasformazione da parte dell'ex Napoli, con saltello alla battuta e rasoterra spiazzante: 2-0!

80' - WERNER SE NE VA CON UNA SPALLATA A GODFREY ANDANDO AL TIRO! Pickford respinge la sfera, diretta al primo palo!

86' - DOPPIO MIRACOLO DI PICKFORD! Mount lancia Werner tutto solo in area e il portiere dell'Everton respinge, ripetendosi anche sul successivo tiro a botta sicura di Kanté!

90'+4 - MOUNT! Bel tentativo dai 20 metri: Pickford si allunga e respinge la sfera.

Il migliore

Hudson-Odoi. Nasce da una sua intuizione per Marcos Alonso l'azione che porta all'autorete di Godfrey su conclusione di Havertz. Dopodiché, distribuisce tantissimi altri palloni utili per la fase offensiva dei Blues.

Il peggiore

Richarlison. Là davanti combina pochissimo, ben contrastato da Christensen. Molto più intendo a perdersi tra mille lamentele con arbitro e compagni di squadra.

