Calcio

Premier League, Mourinho ricorda il principe Filippo: "Le mie condoglianze"

INGHILTERRA - Uno dei primi a porgere le condoglianze alla famiglia Reale d'Inghilterra in seguito alla scomparsa del principie Filippo di Edimburgo, scomparso all'età di 99 anni, è José Mourinho, che approfitta della conferenza stampa per dire due parole in merito.

00:00:55, 13 minuti fa