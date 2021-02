Calcio

Premier League, Tottenham, Mourinho: "I miei metodi secondi a nessuno al mondo"

PREMIER LEAGUE - Gli Spurs subiscono la loro quinta sconfitta in sei partite e scivolano fuori dai giochi per la Champions League, ma non dite a Mourinho che i suoi metodi sono ormai superati. "I miei metodi non sono secondi a nessuno al mondo: abbiamo problemi in squadra che non posso risolvere da solo come allenatore".

