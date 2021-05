Calcio

Premier League, WBA-Liverpool decisa da Alisson, Klopp: "Gol incredibile"

PREMIER LEAGUE - Il Liverpool resta in corsa per un posto in Champions League e ringrazia Alisson Becker. Con una splendida incornata al 95’, il portiere brasiliano ha regalato ai Reds la vittoria contro il WBA. Klopp: "Qualcosa di assolutamente incredibile. Un gol bellissimo".

00:01:09, 25 minuti fa