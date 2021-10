Calcio

Calcio, Premier League - Klopp: "Salah è il migliore del mondo in questo momento"

PREMIER LEAGUE - Dopo l'ennesima prestazione da fenomeno di Salah, Jurgen Klopp spende parole di enorme elogio per il giocatore egiziano. "Per me oggi è meglio di Lewandowski, Ronaldo, Messi e Mbappe".

00:00:31, un' ora fa