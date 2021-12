Le sue parole non mi sono piaciute. Quell'intervista crea problemi di cui non abbiamo bisogno, ma non voglio farla sembrare più grande di quanto sia". Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Chelsea-Liverpool, match di Premier League in programma domenica a Stamford Bridge, l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel commenta così le ultime ". Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Chelsea-Liverpool, match di Premier League in programma domenica a Stamford Bridge, l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel commenta così le ultime dichiarazioni di Romelu Lukaku , che ha sorpreso tutti esternando il proprio amore per l'Inter , club che ha lasciato la scorsa estate per trasferirsi proprio al Chelsea.

"Discuteremo della cosa tra di noi, non in pubblico"

"In realtà sono anche sorpreso, non mi sembra di vederlo in difficoltà durante la settimana o infelice. Bisogna capire perchè e cosa c'è dietro ma è molto semplice prendere dichiarazioni fuori dal contesto e fare titoli. Discuteremo della cosa ma lo faremo tra di noi e non sicuramente davanti alle telecamere. Se sei un giocatore così importante come Romelu sei sempre sotto i riflettori. Dovresti sapere che tipo reazioni provocano parole come queste. A maggior ragione in un periodo in cui non stiamo vincendo con continuità".

