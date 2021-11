Calcio

Conte: "Il Tottenham è il top club che volevo, ai tifosi dico..."

PREMIER LEAGUE - Le prime parole di Antonio Conte alla tv del club britannico: "Voglio regalare ai tifosi un calcio bello e fatto con passione. Voglio una squadra stabile, senza up e down. Daniel Levy e il club mi hanno voluto fortemente ed è un onore essere il manager di questa squadra e di questi tifosi che meritano di avere un gruppo di giocatori competitivo e lascia tutto in campo".

