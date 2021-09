Alla vigilia della sfida contro il Newcastle, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche dell'attesissimo ritorno di Cristiano Ronaldo in Premier League. "Siamo tutti felici del suo ritorno e non vedo l'ora che arrivi domani. Ha avuto un buon pre-campionato e giocato in Nazionale. Sicuramente lo farò entrare in campo".

"Sappiamo cosa ha ottenuto in carriera e cosa può ancora ottenere - ha aggiunto Solskjaer senza precisare se CR7 giocherà dall'inizio o a gara in corso -. Ha speso la sua vita con grande disciplina e massima professionalità. Il focus all'interno della squadra è cambiato: con l'arrivo di Cristiano e di Raphael (Varane) i giocatori non possono più dare il 95% in allenamento, l'asticella si alza con giocatori vincenti come loro", ha concluso l'allenatore dei Red Devils.

