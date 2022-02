Tottenham prova ad uscire dalla crisi Whites restano impelagati nella lotta per non retrocedere, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e con due partite disputate in più (Marcelo Bielsa che, secondo i media inglesi, avrebbe già firmato le sue dimissioni per lasciare il club di Andrea Radrizzani. Un brusco addio quello del tecnico argentino, arrivato nel giugno del 2018 e che riportò il Leeds in Premier League la stagione successiva. Se da una parte ilprova ad uscire dalla crisi con un netto 4-0 sul Leeds , dall'altra irestano impelagati nella lotta per non retrocedere, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e con due partite disputate in più ( guarda la classifica ). Una serie di quattro sconfitte consecutive che porta all'addio diche, secondo i media inglesi, avrebbe già firmato le sue dimissioni per lasciare il club di. Un brusco addio quello del tecnico argentino, arrivato nel giugno del 2018 e che riportò il Leeds in Premier League la stagione successiva.

In attesa di avere l'ufficialità del suo addio, però, il club britannico ha già in mano il nome del sostituito. Arriverà infatti il tecnico statunitense Jesse Marsch, già visto all'opera in Europa tra Salisburgo e Lipsia. All'inizio della stagione 2021-2022, fu proprio lui ad essere scelto come sostituito di Julian Nagelsmann dai sassoni, ma fu poi esonerato il 5 dicembre visto l'11° posto in classifica in Bundesliga e l'imminente eliminazione dalla Champions League.

