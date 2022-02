Antonio Conte ritrova il sorriso dopo la sconfitta contro il Burnley e le dichiarazioni di fuoco che addirittura avevano messo in dubbio il suo futuro alla guida del Tottenham. Grazie ai gol di Doherty, Kulusevski, Kane e Son, gli Spurs battono 4-0 il Leeds a Elland Road e inguaiano la formazione allenata da Marcelo Bielsa che rimane a +3 sulla zona retrocessione e deve obbligatoriamente guardarsi le spalle. Il Tottenham sale invece a quota 42 punti e si porta momentaneamente a -4 dal quarto posto occupato dal Manchester United rispetto al quale, tuttavia, ha giocato una partita in meno.

a breve il report completo del match...

Ad

Il tabellino

Premier League Conte: "Nessun caso fra me e il Tottenham. Aiuterò club fino alla fine" 21 ORE FA

LEEDS-TOTTENHAM 0-4

LEEDS (4-1-4-1) - Meslier; Ayling, Diego Llorente, Struijk (46' Klich), Junior Firpo (79' Shackleton); Koch; Raphinha, Dallas, Forshaw, Harrison (46' Rodrigo); James. All.: Bielsa.

TOTTENHAM (3-4-2-1) - Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Winks, Hojbjerg, Sessegnon (78' Emerson Royal); Kulusevski (78' Bergwijn), Son (87' Scarlett); Kane. All.: Conte.

ARBITRO: Craig Pawson di Sheffield.

GOL: 10' Doherty (T), 15' Kulusevski (T), 27' Kane (T), 85' Son (T).

ASSIST: Sessegnon (T, 0-1), Hojbjerg (T, 0-3), Kane (T, 0-4).

AMMONITI: Klich, Dallas, Junior Firpo, Rodrigo (L), Sessegnon, Davies (T).

NOTE - Recupero 1'+3'.

I giocatori del Tottenham esultano dopo il gol di Harry Kane in Leeds-Tottenham - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

3' LEEDS A UN PASSO DAL GOL! Punizione tagliata di Dallas dal lato corto di sinistra dell'area di rigore: Struijk anticipa tutti e colpisce di testa, palla che esce di un niente con Lloris che non ci sarebbe mai arrivato.

10' GOOOOOOLLLLL DEL TOTTENHAM! DOHERTY! 0-1! Azione da manuale degli Spurs: Sessegnon dalla sinistra mette un traversone rasoterra coi giri giusti per Doherty che insacca con il destro. Difensori del Leeds fuori posizione. Si sblocca subito il risultato a Elland Road.

15' GOOOOOOLLLLL DEL TOTTENHAM! KULUSEVSKI! 0-2! Grande azione dell'ex juventino che da destra parte in dribbling, fa fuori Junior Firpo e fulmina Meslier con una rasoiata di sinistro che si insacca sul primo palo. Spurs micidiali.

17' PALO DI KOCH! LEEDS SFORTUNATO! Koch triangola con Raphinha e colpisce di sinistro in piena area: Lloris è battuto, ma il pallone si stampa sul palo alla sua sinistra. Si salva il Tottenham! Partita che non ha un attimo di respiro.

27' GOOOOOOLLLLL DEL TOTTENHAM! KANE! 0-3! Hojbjerg serve in profondità l'attaccante del Tottenham che con un piatto sinistro al volo, da posizione defilata, trova l'angolino sul palo più lontano. Lancio favoloso ed esecuzione da applausi. Assist di Hojbjerg e Spurs che dilagano.

61' DOPPIA PARATONA DI MESLIER! Il portiere del Leeds dice no prima a Doherty, poi a Son sulla succesiva ribattuta. Decisiva anche l'opposizione di Koch. Tottenham a un passo dal 4-0.

76' COLOSSALE PALLA GOL PER IL LEEDS! Lloris perde palla sulla trequarti, Dallas gliela soffia e si invola verso la porta rimasta vuota. Il suo destro, però, viene respinto miracolosamente sulla linea da Davies.

85' GOOOOLLLLL DEL TOTTENHAM! SON! 0-4! Splendido lancio in profondità di Kane per Son che controlla e fulmina Meslier con il destro. Assist di Kane e festa completa per gli Spurs.

91' PALO DI RAPHINHA! Sinistro quasi perfetto su punizione: Lloris immobile e pallone che si stampa sul palo. Anche sfortunato il Leeds.

Il momento social

Conte: "Nessun caso fra me e il Tottenham. Aiuterò club fino alla fine"

Premier League Lo sfogo di Conte: solo rabbia o rischio dimissioni? IERI A 15:48