Un ritorno degno del miglior sceneggiatore di Hollywood. Nel giorno del suo secondo debutto all’Old Trafford, 12 anni dopo la sua ultima partita con la maglia del Manchester United, Cristiano Ronaldo firma la vittoria contro il Newcastle con una doppietta da sogno che lancia i Red Devils in vetta alla classifica della Premier League. Il tutto sotto gli occhi del suo padre calcistico, Sir Alex Ferguson, che nel 2003 lo portò in Inghilterra. Completa la festa lusitana una magia di Bruno Fernandes. Poker firmato da Jesse Lingard.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 4-1 (primo tempo 1-0)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw, Pogba, Matic, Greenwood (dall’86’ van de Beek), Bruno Fernandes (dall’85’ Martial), Sancho (dal 66’ Lingard), Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

NEWCASTLE (3-5-2): Woodman, Manquillo, Hayden, Lascelles, Clark, Ritchie, Longstaff, Willock, Almiron, Saint-Maximin, Joelinton. All. Bruce

Arbitro: A. Taylor

Gol: 45’+2’, 61’ Cristiano Ronaldo, 55’ Manquillo, 80’ Bruno Fernandes, 90'+2' Lingard

Assist: Saint-Maximin (1-1), Shaw (2-1), Pogba (3-1 e 4-1)

Ammoniti: Pogba (U)

La cronaca in 7 momenti chiave

11’ PRIMO SQUILLO DI CR7 - Finta, dribbling in area e conclusione che si spegne sull'esterno della rete

28’ PASTICCIO UNITED - Shaw beffa Bruno Fernandes con una rimessa troppo lunga nell'area di De Gea. Ne approfitta Willock che però ha fretta di concludere e, invece di servire Saint-Maximin tutto solo davanti al portiere dei Red Devils, calcia altissimo

45’+2’ VANTAGGIO DELLO UNITED - Ha segnato proprio lui, Cristiano Ronaldo! Allo scadere tiro da fuori area di Greenwood, parata rivedibile di Woodman e tap-in facile facile del portoghese. Ritorno in pieno stile hollywodiano per Cristiano, 1-0 United

55’ PAREGGIO DEL NEWCASTLE - Ha segnato Manquillo! Ripartenza di Almiron che serve Saint-Maximin dentro l'area di rigore: fucilata sul palo opposto e 1-1 all'Old Trafford

61’ RADDOPPIO DELLO UNITED - Doppietta di CR7, pazzesco! Ripartenza dei Red Devils imbeccata da Shaw: palla in profondità, controllo e tiro in mezzo alle gambe di Woodman. 2-1 Manchester, che ritorno di Cristiano!

80’ TRIS DELLO UNITED - Tris di Bruno Fernandes! Golazo da fuori area, da fuoriclasse. Bordata che si spegne sotto l'incrocio dei pali dopo l'assist di Pogba. Partita in ghiaccio, 3-1

90'+2' POKER DI LINGARD - Goleada United con il tiro dell'inglese dopo il velo di Martial. Secondo assist di Pogba

Il migliore in campo

CRISTIANO RONALDO – Cambia maglia, cambia casa, cambia allenatore, cambia compagni, ma non cambia la sua fame di gol. Prestazione da fenomeno: due gol con pochissimi palloni giocati. What else?

Il peggiore in campo

Freddie WOODMAN - Entrambi i gol di Cristiano sono propiziati da due papere. Giornata no

