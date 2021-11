Antonio Conte che ha Steven Gerrard che è stato contattato dall'Aston Villa per diventare il nuovo manager della squadra dopo l'esonero di Dean Smith che guidava i Villans dall'ottobre del 2018 ( Dopoche ha firmato col Tottenham , potrebbe arrivare un'altra “vecchia gloria” in Premier League. È pronto a tornare a casache è stato contattato dall'per diventare il nuovo manager della squadra dopo l'esonero diche guidava idall'ottobre del 2018 ( cacciato dopo 5 sconfitte consecutive ). Sono diversi i componenti dello staff tecnico ad aver lasciato dopo l'addio di Smith e l'Aston Villa spera presto di trovare presto il nuovo allenatore, sfruttando la pausa per le Nazionali.

Aperte le trattative con i Rangers

Ad

C'è da convincere però i Rangers, la squadra di Gerrard. Il club di Birmingham ha fatto partire le trattative con il team scozzese che, per ora, non sembra intenzionato a lasciar partire Gerrard considerando gli ultimi risultati conseguiti. Alla fine è tutta questione di milioni e con l'offerta giusta, però, l'ex Liverpool potrebbe far ritorno in Premier League dopo i tanti anni 'di servizio' con la maglia dei Reds.

Premier League Conte: "17 all'anno come un colpo in banca? Il colpo lo fa chi me prende" IERI A 16:35

Steven Gerrard Credit Foto Eurosport

Ha riportato i Gers al titolo dopo 10 anni di digiuno

Dopo aver iniziato proprio nelle giovanili del Liverpool (con l'Under 18), Steven Gerrard ha cominciato a tutti gli effetti la sua carriera di allenatore alla guida dei Rangers. Arrivato nella stagione 2018-2019, dopo che gli scozzesi erano già tornati in Scottish Premier League, colleziona due secondi posti consecutivi in campionato alle spalle del Celtic. Nella passata stagione, invece, è arrivato il titolo, il 55° per i Rangers, senza neanche passare dalla post season, conquistando lo Scudetto con 6 giornate d'anticipo. In questa prima parte d'annata, inoltre, i Rangers mantengono la prima posizione della classifica con un +4 sui rivali del Celtic.

Mister Steven Gerrard, lo stop è fantastico anche da bordo campo: i tifosi lo osannano

Premier League Evra su Suarez: "Non potevo vendicarmi, stava coi suoi figli" IERI A 09:23