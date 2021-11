Antonio Conte ha accettato Corteggiato, desiderato e alla fine convinto.ha accettato la proposta del Tottenham , dopo la lunga trattativa con Fabio Paratici, che l'avrebbe rivoluto anche alla Juventus. Il tecnico pugliese ha sposato il progetto ambizioso degli Spurs , che vogliono tornare a vincere un trofeo e che a gennaio rinforzeranno la squadra in base alle richieste e alle esigenze di Conte stesso. Un ingaggio clamoroso, di 17,6 milioni di euro annui (circa 15 di sterline): l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto valido fino al 30 giugno del 2023, con opzione per la stagione successiva.

Conte: "Il Tottenham è il top club che volevo, ai tifosi dico..."

Conte: sul podio degli allenatori più pagati

Antonio Conte continuerà a incassare la buonuscita che gli deve l’Inter (7,5 milioni di euro) per la risoluzione anticipata del precedente contratto. E con questo nuovo ingaggio sale sul podio degli allenatori più pagati al mondo, alle spalle dei soli Simeone (24 milioni a stagione) e Guardiola. In linea con un tecnico vincente e sempre in auge come Klopp, sopra (e di parecchio) ai vari colleghi di Premier League Solskjaer, Tuchel o Arteta, ma anche davanti a Pochettino, Ancelotti, Allegri o Nagelsmann.

Solo Simeone e Guardiola più pagati di Antonio Conte: la top 5 dei tecnici più pagati

1. Simeone (Atletico Madrid) 24 milioni di € 2. Guardiola (Man City) 23 milioni di € 3. CONTE (Tottenham) 17,6 milioni di € 4. Klopp (Liverpool) 17,5 milioni di € 5. Solskjaer (Man United) 8,4 milioni di €

Chelsea, Inter, Tottenham: milioni su milioni

Conte è un allenatore di prima fascia, forte, di sicuro affidamento, in grado di migliorare ogni situazione precedente al suo arrivo. E per questo pretende tanto. Come in Nazionale, quando uno sponsor tecnico gli pagò parte dell'ingaggio, come al Chelsea, quando firmò per otto milioni di euro a stagione, come all'Inter, che oltre a dargli 13 milioni di euro a stagione, ha dovuto versare anche una lauta buonuscita per liberarlo. Parliamo di 67 milioni di euro nelle ultime cinque stagioni in cui ha allenato un club: due i Blues, due i nerazzurri e ora il Tottenham.

Gli stipendi di Antonio Conte dal 2016 ad oggi

Chelsea 2016-17 8 milioni di € Chelsea 2017-18 8 milioni di € Inter 2019-2020 13 milioni di € Inter 2020-21 13 milioni di € Buonuscita Inter 7,5 milioni di € Tottenham 2021-2022 17,6 milioni di € Totale 67,1 milioni di €

Quel cruccio Champions League dove, per ora, ha sempre fallito

Se a livello di campionati Antonio Conte si è sempre rivelato decisivo e vincente (tre Scudetti con la Juventus, una Premier vinta col Chelsea, lo Scudetto con l'Inter), nella maggiore competizione europea per club ha sempre fallito, a differenza di suoi illustri colleghi. Nella sua carriera di allenatore, Conte non ha mai raggiunto la semifinale di Champions e come miglior risultato vanta i quarti di finale agguantati con la Juve nel 2012/13. Considerando che è la Champions League a portare le maggiori entrate per ogni club e che è anche il torneo in cui i tecnici vengono misurati per il loro reale valore, il cinquantaduenne salentino non può certo considerare all'altezza della sua fama il suo curriculum europeo. Da un tecnico che ha valorizzato così tanti giocatori, che ha la sua esperienza e che guadagna così tanto, ci si aspetta sempre il massimo.

Come cambia il Tottenham con Antonio Conte

