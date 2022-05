Calcio

Tottenham, Conte a Klopp: "Il Liverpool sa che ha guadagnato un punto, non ne ha persi 2"

PREMIER LEAGUE - Dopo la provocazione dei giorni scorsi, Antonio Conte risponde a distanza a Jurgen Klopp: "Se c'era una squadra che meritava per le occasioni create era il Tottenham, non il Liverpool". E poi la stoccata: "Dopo la partita bisogna imparare a guardare la propria squadra, non gli avversari. Altrimenti stai cercando scuse o alibi per il tuo lavoro".

00:01:02, 2 ore fa