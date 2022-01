In un match tra i più noiosi di questa Premier League, lo United trova un successo importantissimo in ottica Champions, stendendo all'ultimo secondo il West Ham grazie all'enorme talento della sua panchina. Sono proprio Martial, Cavani e Rashford, tutti subentrati, a decidere la sfida odierna per la gioia di Old Trafford.

Dopo un primo tempo caratterizzato da zero tiri nello specchio da parte di ambo le squadre, nella ripresa il copione del match non cambia, con Fred che è l'unico a riuscire a calciare una volta in porta per i primi 92' di gioco. Nel mezzo tanti errori tecnici e grande paura, con entrambe le squadre più concentrate a non prenderle che a creare gioco per far male agli avversari. Nel finale, a 30" dalla fine, è di Rashford invece il gol che decideinaspettatamente la sfida, con un tap-in perfetto sul cross basso del subentrato Cavani.

In virtù di questo risultato i Red Devils salgono a quota 38, scavalcando gli Hammers ed issandosi momentaneamente al quarto posto, in attesa delle sfide di Arsenal e Tottenham..

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-3-3): 1 De Gea; 20 Dalot, 5 Maguire, 19 Varane, 20 Telles; 17 Fred (dall'82' Cavani), 18 Bruno Fernandes, 39 McTominay; 11 Greenwood (dall'82' Martial), 7 Ronaldo, 36 Elanga (dal 65' Rashford)

ALLENATORE: Ralf Rangnick.

WEST HAM (4-2-3-1): 13 Areola; 3 Cresswell, 4 Zouma, 15 Dawson, 5 Coufal (dal 72' Fredericks); 28 Soucek, 41 Rice; 20 Bowen, 10 Lanzini, 8 Fornals; 9 Antonio.

ALLENATORE: David Moyes.

GOL - Rashford (M)

ASSIST - Cavani (M)

NOTE: AMMONITI - Maguire (M), Rice (W)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

15' RONALDO VA IN PORTA! Punizione pericolosa sprecata dal portoghese che centra in pieno la barriera hammers.

25' RONALDO, DI UN SOFFIO! Cross violentissimo di Bruno Fernandes dalla sinistra, inserimento perfetto di CR7 sul secondo palo e pallone che transita a pochi centimetri dalla testa del portoghese, non in grado di concludere.

56' FRED, PRIMO TIRO DEL MATCH! Il brasiliano è fortunato a ricevere un pallone al limite, entra in area dalla sinistra e calcia violentemente in porta, trovando i guantoni di Areola che allontana in corner.

Manchester United - West Ham United Credit Foto Getty Images

59' BOWEN, BRIVIDO! Corner a centro area allontanato da Dalot e destro al volo del centrocampista che si coordina e dal limite trova soltanto l'esterno della rete. Bella conclusione per lui.

66' VARANE, FUORI DI UN NULLA! Corner dalla sinistra di Fernandes, inserimento sul primo palo del francese e colpo di testa in torsione che sorvola di pochi centimetri la traversa finendo sul fondo.

90+3' GOOOOL! RASHFOOOOOORD! 1-0! PAZZESCO! Contropiede devastante dello United, imbucata di Martial per Cavani, cross al centro e chiusura sul secondo palo dell'inglese, implacabile nel tap-in a 25" dalla fine.

IL MIGLIORE

Scott McTOMINAY - Prestazione sontuosa del mediano scozzese che addormenta l'attacco degli Hammers e funge alla grande da filtro davanti alla coppia Varane-Maguire. Una miriade di palloni recuperati e anche qualche sgroppata nella metà campo ospite.

IL PEGGIORE

Mason GREENWOOD - Lento, svogliato e mai realmente pericoloso. Spreca una buona chance in avvio di match e poi si defila sulla destra, toccando pochissimi altri palloni. Deludente.

IL MOMENTO SOCIAL

