La Premier League cambia presidenza! Con una nota ufficiale, la lega inglese ha comunicato che i club hanno votato all'unanimità in favore di Alison Brittain quale nuova Presidente. La CEO di Whitbread PLC, una delle più antiche S.p.A. del Regno Unito nonché società leader nel settore dell'hospitality, prenderà così il posto del Presidente ad interim, Peter McCormick, all'inizio del 2023. Sarà la prima donna alla guida della PL: un'apertura importante da parte di una delle leghe più avanguardiste in ambito calcistico.

"Sono tifosa di calcio sin da quando ero bambina e quindi sono assolutamente felice di essere nominata presidente della Premier League. Il calcio ha enorme importanza nazionale, è amato da così tante persone in tutto il mondo e può avere un enorme impatto positivo sulle comunità", queste le prime dichiarazioni rilasciate da Brittain a margine dell'ufficializzazione del suo nuovo ruolo direttivo.

"Sarà un vero privilegio poter aiutare a sviluppare piani per il futuro e lavorare con tutte le principali parti interessate del gioco per garantirne la sostenibilità e il successo a lungo termine. Non vedo l’ora di lavorare con l’amministratore delegato Richard Masters, il consiglio e i club mentre lavoriamo insieme per garantire la crescita continua e il successo globale della Premier League".

